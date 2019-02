Le Marie metropolitane, ecco le 12 ragazze prescelte per la sfilata

di Marta Gasparon

Un ritorno delle veneziane, ma anche un forte senso di appartenenza alla città anche da chi arrivava dalla Provincia. Chi ha partecipato per la prima volta, chi invece ci aveva già provato in una o più occasioni. Tutte desiderose di rappresentare la storia della città e di vivere da vicino la tradizione del Carnevale, unica nel suo genere. E tra il percorso di studi intrapreso, molte le ragazze che frequentano Lingue e Beni Culturali all'università, accanto alle operatrici socio sanitarie. Forte il racconto di, concorrente numero 79, che ha colpito la giuria per aver vinto la sua battaglia contro l'anoressia.Queste le aspiranti giovani Marie che ieri pomeriggio, a Ca' Vendramin Calergi (sede del Casinò), si sono presentate alla selezione nella speranza di essere fra le dodici fortunate che vivranno il Carnevale da protagoniste. Le ragazze avrebbero dovuto essere in tutto 86, ma erano 70, con defezioni dovute soprattutto ai malanni di stagione. Eleganti, truccate ma non troppo, che con vera passione coordina la Festa da vent'anni, in un post su Facebook aveva bandito ciglia finte e make-up troppo appariscente visibilmente emozionate, qualcuna accompagnata dal fidanzato ed altre da mamma, papà e amiche. A dare le direttive nel corso del pomeriggio, dispensando sorrisi e consigli alle nuove aspiranti Marie, c'erano anche alcune delle dodici elette lo scorso anno.Fra loroa, Maria dell'anno 2018, protagonista, con la consegna del proprio abito, del passaggio di testimone ei, ultima Maria scelta dai lettori del Gazzettino.LE 12 PRESCELTELe dodici elette sono state proclamate ufficialmente intorno alle 19 e questi i loro nomi, età e provenienza:Questi invece i 18 giurati chiamati ad esprimere la propria preferenza attraverso un voto palese da 1 a 5: Paola Mar, Roberto Papetti, Lorenza Lain, Cristina Scarpa, Francesca Pederoda, Gloria Rogliani, Nora Fuser, Elisabetta Turcato (Maria 1999), Maurizio Salvalaio, Marco Maccapani, Gianluca Seguso, Paolo Polato, Marco Ramot, Claudio Vernier, Simone Cason, Marco Vidal, Francesco Briggi e Davide Scalzotto.NUOVE VOTAZIONIE al termine delle giornate del Carnevale la giuria si riunirà per eleggere la. Dal 19 febbraio all'1 marzo i lettori del Gazzettino saranno invece chiamati a segnalare la loro Maria preferita attraverso l'apposito coupon presente nel giornale. I voti raccoltiporteranno alla proclamazione il prossimo 4 marzo della Maria del Gazzettino 2019.