Addio all'insegnante di inglese che raccontava il mondo ai ragazzi

di Melody Fusaro

SPINEA - Una vita ricca di impegni e di passione quella ddomenica dopo una breve malattia. Aveva 65 anni ma l'energia di una ragazzina, come ricordano daa Mestre i colleghi della scuola in cui lavorava e i tanti amici conosciuti in anni di impegno come volontaria nelle associazioni della città.Maria Luisa Aufiero è stata per molti annidi lingua inglese nella scuola media Vico di Spinea. Da poco aveva conquistato la pensione, mantenendo però forti legami con la scuola e i colleghi, ora sconvolti per la sua scomparsa. «Si è sempre dedicata con passione alla sua materia e ai ragazzi - ricorda Antonella Mason, insegnante e amica -. Con grande generosità ed entusiasmo portava in classe le sue esperienze di vita. Spesso, durante le mie ore di geografia, lei accompagnava le lezioni con i suoi appassionanti racconti di viaggio».