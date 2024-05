MESTRE - Dalle bucce e dai semi scartati dai frutti vengono estratti principi attivi utili a produrre creme e integratori alimentari; lo stesso succede a partire dalla lecitina di girasole, con un processo di convenzione enzimatica, che serve invece per la base di un farmaco antinfiammatorio non cortisonico. È quanto succede, ogni giorno, già da un anno nei laboratori di PlantaRei Biotech (voluta assonanza con l'aforisma greco "Panta rei", che significa "tutto scorre"), la start-up innovativa di biotecnologie vegetali che ha sede all'interno del Vega, a Marghera, formalmente inaugurata ieri con una cerimonia alla Porta dell'Innovazione. La fondatrice è Elena Sgaravatti, imprenditrice pluripremiata, vicepresidente di Federchimica Assobiotec che da 30 anni lavora sul rapporto tra sostenibilità ambientale delle piante e loro contributo alla salute, con al suo attivo 13 brevetti.

ECONOMIA CIRCOLARE

In buona sostanza funziona così: da quanto resta dalla frutta che l'azienda Rigoni di Asiago usa per fare le marmellate e i succhi mela, mirtillo, lampone, fragola e mora in Planta Rei vengono ricavati una polvere oppure l'acqua di distillazione da cui è possibile estrarre, nei locali dedicati al Parco scientifico tecnologico, la base da impiegare nell'industria cosmetica e farmaceutica. Il tutto grazie ai processi messi a punto dall'azienda che collabora con varie Università ed Enti di ricerca pubblica. «È un processo di economia circolare; forse non tutti sanno che i residui della frutta in realtà costituiscono la parte più ricca in principi attivi che possono fare bene alla salute», spiega Sgaravatti che nella sua impresa è affiancata da Stefano Copetti, chimico, Marco Frigo, biotecnologo industriale e Maddalena Salvalaio, biologa vegetale rientrata in Italia dall'Imperial College di Londra. «È un'altra attività che dà lustro al Vega», sottolinea il presidente Roberto Ferrara, ricordando che «in tutto il complesso sono oltre 200 le aziende presenti e il tasso di occupazione degli spazi è attualmente al 92%, con 19 start up e piccole e medie imprese innovative per quanto riguarda nello specifico l'ambito digitale». Negli stessi laboratori Sgaravatti è inoltre impegnata in un progetto di "micropropagazione di piante officinali e alimurgiche della flora veneta"; fa parte della commissione di indirizzo di Biotecnologie mediche dell'Università di Modena ed è membro del comitato scientifico del Cluster Bioinnova (Cluster Biologico Veneto) che si occupa del ripopolamento, dopo la tempesta Vaia, nei comuni dell'altopiano di Asiago di piante autoctone a rischio estinzione.