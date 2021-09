Rotto il compressore “di riserva”, Versalis accende le torce di prima mattina

MARGHERA - Una bella fiammata di prima mattina, di quelle “importanti” ma che - almeno secondo Versalis - non ha messo in pericolo la sicurezza degli impianti e della sicurezza del territorio. Sono state attivate ieri mattina le torce di Versalis a Fusina, in seguito ad un guasto al compressore “di riserva” che doveva entrare in funzione in concomitanza con la manutenzione di quello principale.



«L’attivazione delle torce è stata causata dal blocco della turbina motrice del compressore di processo P 285 - hanno spiegato poco dopo le 9 di ieri mattina da Versalis, nell’alert subito diffuso dal Comune di Venezia per comunicare la motivazione dell’accensione delle torce, avvenuta un’ora prima -. L’impianto è in fase di fermata e la società Versalis conferma che non vi sono problemi di sicurezza. Il gas inviato a combustione alle torce è costituito prevalentemente da etilene e propilene e - viene sottolineato - è ampiamente entro la capacità smokeless delle torce stesse» (ovvero, il gas in uscita viene bruciato senza fumo).



Tutto sotto controllo, dunque, ma di fatto si tratta di un guasto - l’ennesimo in questi anni all’interno dello stabilimento di Porto Marghera - avvenuto ad un compressore secondario (a quanto pare installato nella primavera del 2017) che doveva prendere il posto di quello principale fermato per lavori di manutenzione. La turbina non è però partita, facendo così scattare le torce che servono a bruciare gli inquinanti. Ora si starebbe lavorando alla manutenzione straordinaria del compressore principale, e non si escludono ulteriori attivazioni delle torce di Fusina, il tutto in un momento in cui è in discussione il futuro di Versalis a partire dalla vertenza sulla fermata definitiva del Cracking decisa dall’Eni.

Nel febbraio scorso era stato registrato un altro blocco ad un compressore dell’impianto Cracking, mentre successivamente, da marzo all’inizio delle estate, le torce sono state accese per consentire gli interventi prog