Minaccia una prostituta col coltello, salva grazie ad un netturbino

MESTRE - Tenta di rapinare una prostituta e la insegue per strada minacciandola con un grosso coltello. Un passante lancia l'allarme ai carabinieri e interviene in aiuto della donna. Alla fine l'aggressore viene bloccato e arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre la scorsa notte hanno arrestato in flagranza Onofrei Viorel operaio rumeno 44enne, sorpreso durante una tentata rapina mentre deteneva un grosso coltello.L’arresto è avvenuto a cavallo della mezzanotte quando una prostituta bulgara era stata notata da un netturbino in via Fratelli Bandiera da una guardia giurata fuggire urlando disperata con alle calcagna un uomo. Subito il netturbino interveniva in soccorso della donna chiamando contestualmente il 112 che inviava immediatamente una pattuglia. I carabinieri giunti sul posto in pochi minuti, hanno intercettato e bloccato l’uomo accertando che dopo aver minacciato la vittima chiedendole di consegnare la borsa, l’aveva inseguita brandendo un grosso coltello da cucina. Il romeno è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto presso il carcere di Venezia