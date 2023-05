MARGHERA - Spaccata al distributore Ip, distrutta a sassate e sprangate la vetrata. Gestore esasperato: «È la quarta volta». La scorsa notte, intorno alle 2.40, due persone avrebbero tentato di aprire le porte del distributore Ip in via dei Fratelli Bandiera. Non riuscendoci, avrebbero distrutto la vetrata con sassi e ferri. Il bottino, come accade spesso in questi casi, è più esiguo dei danni causati con l'irruzione: stavolta i malviventi hanno portato via un tablet utilizzato dai titolari per la fatturazione elettronica.

Espasperato il gestore Marco Mazzolin: «È la quarta volta che succede, non ne possiamo più. Per fortuna è suonato subito l'allarme e sono scappati. Ma i danni sono ingenti, oggi verranno a mettere in sicurezza il distributore e poi installeranno vetri antisfondamento».