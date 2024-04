Marghera. Presidio dei sindacati dopo la morte sul lavoro di Mattia Dittadi: «Dobbiamo creare una cultura della sicurezza» Video

MARGHERA - Marghera, presidio dei sindacati dopo la morte sul lavoro di Mattia Dittadi al teatro Momo a Mestre: «Dobbiamo creare una cultura della sicurezza». Roberto Toigo segretario regionale Uil spiega il motivo del sit-in: «Obiettivo zero morti sul lavoro. È l'ennesima manifestazione sulla sicurezza perché siamo poco ascoltati, il governo e le istituzioni sembrano non capire quanto sia importante questo problema. Abbiamo visto quello che è successo a Bologna e a Mestre, le morti sul lavoro non si fermano più. In Veneto siamo a 70mila denunce per infortuni sul lavoro all'anno. E l'anno scorso le morti bianche erano più di 100. Manifestiamo perché dobbiamo creare cultura della sicurezza». (video Luca Vecchiato)