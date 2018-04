Tifoso della Juve picchia milanisti fuori dal bar e li manda all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA - «C'è unavenite subito». Sono all'incirca le 22,50 di ieri sera quando una volante della polizia viene inviata dalla sala operativa che ha ricevuto la segnlazione, in. Giunti sul posto i poliziotti trovavano un uomo disteso a terra, visibilmente ferito. Allertato il 118 che ha caricato l'uomo e lo ha portato all'ospedale, poi identificato per V.T. moldavo venticinquenne, i poliziotti tentano di ricostruire la dinamica dell’aggressione.Sul posto c'era la fidanzata dell’uomo ferito ed un’altra persona, poi identificata come l’autore del pestaggio. La donna ha raccontato di aver trascorso la serata nelin compagnia del suo fidanzato e di un altro amico per vedere la, al termine dell’incontro i tre hanno stazionato all’esterno del bar. In quel frangente si è avvicinato un uomo, identificato poi per H.B. di 49 anni marocchino senza fissa dimora, che iniziava ad inveire contro di loro per motivi calcistici, nello specifico insultandoli poichéDa questo ne è nata una lite verbale poi passata alle vie di fatto, nel corso della quale il moldavo è stato colpito con una bottiglia di vetro, precedentemente infranta. I poliziotti hanno identificato l’autore dell’aggressione, che riportava graffi al volto e lamentava dolori ad una gamba, il quale confermava che la lite sarebbe nata per motivi calcistici, in relazione alla partita di calcio trasmessa poco prima nel vicino bar e vista da entrambi.L’uomo per questi fatti è stato denunciato per lesioni aggravate, ulteriori accertamenti sulla dinamica della lite saranno svolti visionando le registrazioni delle immagini di videosorveglianza del bar.