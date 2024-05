MARGHERA - Riflettori accesi sul futuro di Marghera. Mentre la Giunta comunale approva il progetto definitivo che porterà alla riqualificazione urbana di piazza Mercato su cui oggi sorgono le sei palazzine demaniali e presenta le immagini della prospettiva del dopo abbattimento, i rappresentanti del comitato "ViviAmo Marghera" annunciano un'assemblea pubblica mercoledì 5 giugno alle 18.30 presso una sala della parrocchia della Resurrezione della Cita. "Eroi, unitevi! Salvate le case ERP di piazza Mercato", lo slogan utilizzato.

L'ASSEMBLEA DEL COMITATO

Obiettivo? Non tanto impedire la demolizione delle palazzine di piazza Mercato, ubicate ai civici, 17, 23, 28, 30, 34, 39, ma sollecitare una ricostruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). «L'assemblea definirà le strategie da seguire - spiega il comitato -, quello di cui siamo certi ora che è vogliamo impedire, in questi anni di crisi economica, che spariscano alloggi pubblici: non puntiamo alla realizzazione di altri 48 appartamenti in piazza Mercato. Vorremmo che il piano terra diventasse punto di riferimento delle associazioni, dato che il Comune non ha ancora trovato loro un luogo alternativo dopo l'abbattimento del centro sociale "Gardenia". Quelle palazzine rappresentano la peculiarità di Marghera di mettere al centro le persone. Se si vuole continuare a fare una politica di inclusione sociale, gli appartamenti pubblici devono, a nostro avviso, essere ricreati nuovamente nel cuore di Marghera».

PLAUSO DELLE ISTITUZIONI

Prospettiva totalmente diversa da quella delineata dalla Giunta Brugnaro che, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto definitivo di "Riqualificazione urbana degli spazi piazza Mercato". «L'intervento di riqualificazione - spiega l'assessore Zaccariotto - riguarda l'area delimitata a nord dall'esistente biblioteca, a sud dal giardino pubblico di piazzale Concordia, a est e a ovest dagli assi stradali paralleli a piazza Mercato. Il progetto prevede la realizzazione di un'area attrezzata a piazza e verde pubblico che favorisca l'aggregazione e l'inclusione sociale in un contesto urbano caratterizzato da un'accentuata multiculturalità, nonché l'ampliamento della biblioteca a sud, con la realizzazione di un nuovo accesso più riconoscibile, di un auditorium annesso alla biblioteca, di uno spazio commerciale/polivalente e di un locale di servizio al mercato fisso».

Ca' Farsetti, inoltre, prospetta al termine dell'intervento che prevede un investimento di 4 milioni e 172mila euro, l'interdizione di piazza Mercato al traffico veicolare motorizzato e l'individuazione di spazi aggiuntivi da mettere a disposizione del mercato bisettimanale del martedì e del sabato. «Si tratta di un nuovo capitolo - commenta l'assessore Venturini - frutto di un lavoro di squadra svolto negli ultimi anni per disegnare il futuro della città giardino. Dopo la demolizione delle case rimaste vuote da tempo in piazza Mercato, il centro sarà infatti completamente riqualificato con un progetto che si svilupperà di pari passo con la nascita della nuova questura, del nuovo distretto sanitario, della nuova stazione ferroviaria». Parla di un obiettivo raggiunto il presidente della Municipalità Teodoro Marolo. «Finalmente verranno abbattuti edifici fatiscenti, costruiti, frettolosamente, dopo la seconda guerra mondiale. I 48 alloggi erano vuoti da anni: essi verranno compensati da nuovi appartamenti pubblici la cui realizzazione è prevista alle spalle di via Correnti. In piazza Mercato creeremo uno spazio in grado di attirare nuovi cittadini e di garantire occasioni di incontro e di vitalità».