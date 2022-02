MARGHERA - Se ne è andata anche lei, a sette anni di distanza dall'amato marito. Elena Jaja Semeraro, 81 anni, vedova dell'ex commissario di polizia Gigi Russo e anima del volontariato margherino, è morta a causa di una polmonite da Covid. Ricoverata il 5 gennaio scorso all'ospedale all'Angelo di Mestre, era stata trasferita il 12 gennaio all'ospedale di Dol, in terapia intensiva, dove è deceduta ieri mattina. Elena ha lottato fino all'ultimo respiro, amorevolmente assistita dalla figlia Tiziana dalle nipoti Martina e Chiara e dai suoi cari che per giorni e giorni hanno inseguito il suo sguardo oltre il vetro dell'area riservata ai parenti dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pregando in un miracolo. Un tragico destino arrivato proprio nei giorni in cui Elena si sarebbe dovuta sottoporre alla prima dose di vaccino. Così dopo l'annuncio di ieri è stato tutto un continuo susseguirsi di condivisioni messaggi ricordi e storie via cavo e via social perché a Marghera Elena, Jaja, così come la chiamavano tutti, era amata per davvero. Nata a Taranto il 16 Marzo 1940, Elena si era laureata in lettere e filosofia e aveva dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento alla beneficenza al volontariato. Sempre a Taranto all'età di 13 anni aveva conosciuto Gigi Russo, l'amore di tutta una vita.



DA TARANTO ALLA LAGUNA

Un fidanzamento lungo 18 anni e poi nel 1970 il matrimonio da cui era nata Tiziana qualche anno dopo. Nel 69 Elena e Gigi si trasferirono a Marghera e da quel momento diventarono per tutti una vera istituzione locale: Elena insegnante e Gigi (a cui è stata dedicata una via nella città giardino) storico commissario di polizia. Asdive Venezia, associazione per disabili non vedenti era nata con Gigi Russo nel 90 e tuttora è attiva a livello locale ed internazionale. Anche dopo la morte del marito Gigi, nel febbraio del 2015, Elena ha continuato ad operare nel territorio, rendendosi sempre disponibile ad aiutare il prossimo e quanti tra i più bisognosi, come vice-presidente dell'associazione. L'ultimo saluto è previsto per sabato 5 Febbraio alle ore 11 nella chiesa della Resurrezione a Marghera, a celebrare la messa sarà don Nandino Capovilla. «Una grande donna, amica, amante della cultura e dello sport sempre in prima linea per aiutare il prossimo. Cara Elena, tu e il tuo Gigi ora continuate a donarci amore da lassu'», ha commentato in un post il sindaco Luigi Brugnaro, che con la famiglia Russo ha sempre avuto un rapporto molto speciale. «La notizia della scomparsa di Elena ha spezzato molti cuori a Marghera. L'Associazione Buongiorno Marghera! è nata proprio grazie il suo aiuto - dice il presidente Alvise Ferialdi - «molte sono state le attività che abbiamo realizzato grazie a lei, una su tutte la colletta social per donare 12 tablet alle scuole di Marghera».