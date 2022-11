MESTRE - Michele Napolitano - campano, appuntato scelto della guardia di finanza, in pensione dopo l'arresto del 2021 e già condannato a marzo a 7 anni - aveva un canale preferenziale con Angelo Di Corrado, consulente del lavoro di Torre di Mosto e già coinvolto nella maxi-inchiesta dell'Antimafia sul clan dei casalesi di Luciano Donadio a Eraclea. Era Di Corrado a fare da tramite per Napolitano, a trovargli i clienti, a consegnargli i soldi che da loro si faceva dare e ad aver messo in contatto il finanziere con un altro nome noto nella cronaca delle inchieste veneziane degli ultimi anni, quel Christian Sgnaolin già sospettato di essere il braccio destro proprio di Donadio.

LA DECISIONE

Ieri mattina Napolitano, Di Corrado, Sgnaolin erano di fronte al giudice dell'udienza preliminare di Venezia per una delle tante costole nate dall'inchiesta che nel 2019 fece luce sul caporalato alla Fincantieri. I tre, insieme ad altri quattro imputati, erano accusati a vario titolo di traffico di influenze illecite, corruzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, calunnia e abuso d'ufficio. Tutti reati legati a quanto raccontato da Napolitano, capace di far leva sulla sua divisa per aggiustare le inchieste o aiutare chi lo pagava sottobanco.

Un giochetto per cui il finanziere è stato rinviato a giudizio dal gup, stessa sorte per Jhonny Pizzolato. Diversa la strada scelta dagli altri imputati. Di Corrado (avvocato Pattarello) e Sgnaolin (avvocato Bacchin), che con i loro racconti avevano aperto al pm Giorgio Gava anche questo scorcio d'indagine, hanno patteggiato rispettivamente 1 anno e 6 mesi. Condanna a 11 mesi (con la condizionale subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità) per Mohammad Shafique (avvocato Marcelli); 11 mesi anche per Gaetano Stabile (avvocato Locatelli); mentre è stato condannato a 2 mesi, pena poi convertita in una multa da 4.200 euro, Ali Md Suhag (avvocato Marcelli).

LE ACCUSE

Secondo l'architettura della procura Napolitano in due occasioni si sarebbe attivato, dietro compenso, per aiutare altrettanti imprenditori del Bangladesh (Shafique e Suhag) interessati a sbarazzarsi di connazionali scomodi: ad uno avrebbe consigliato di far ritrovare della droga al rivale, in modo da poter organizzare il suo arresto. Per l'altro compilò una falsa relazione per sollecitare l'apertura di un'inchiesta a carico di due operai della Fincantieri, denunciati da Stabile e indicati come sospetti terroristi. Fascicolo poi archiviato per mancanza di riscontri. Altro episodio, l'aiuto fornito a Pizzolato per bloccare dei controlli fiscali. E poi il rapporto con i due coinvolti nell'inchiesta sui casalesi: l'avviso a Sgnaolin in relazione ad un'inchiesta in corso a suo carico. Ma anche il ruolo di socio occulto della Abaco srl, società amministrata da Di Corrado, di cui in un secondo momento diventò socio il figlio, Matteo Napolitano, con l'obiettivo di portare nuovi clienti, ma anche di offrire protezione da accertamenti fiscali. L'appuntato - pur non potendo - risultava direttore di una società inglese alla quale venivano bonificate parte delle somme a lui destinate.