Colto da un malore fatale inglese muore all'interno del sexy shop

di Monica Andolfatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando sono arrivati i medici non c’era già più nulla da fare. Anche i tentativi di rianimazione non sono serviti. Probabilmente a uccidere un cicloturista inglese di 60 anni è stato un arresto cardiaco. L’uomo è morto in una cabina per la visione di filmini hard del “Sexy shop cinema monoposto” di via Fratelli Bandiera 192 a Marghera. Venerdì attorno alle 17.