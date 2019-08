Va a fuoco un cassone di soia, scoppiano i vetri dello stabilimento

MARGHERA - Ore 16 di oggi, 17 agosto: va a fuoco un cassone all'esterno di un magazzino in via Banchina dei Molini a Marghera. A bruciare probabilmente sono dei residui di farinacei di soia. Le squadre dei pompieri accorse da Mestre con 4 automezzi e 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme, evitando l'estensione del rogo all'interno del magazzino di cui si sono rotte, per il forte calore emanato dall'incendio, alcune vetrate. Sono ora in corso i controlli e l'aerazione all'interno della struttura per il fumo penetrato all'interno e il sopralluogo per determinare le cause dell'incendio.