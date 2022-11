MARGHERA - Non è un caso chiuso quello sulla morte di Giovanni Corsaro. Per il 36enne siciliano trovato morto nella sua casa di via Trieste il 10 novembre, infatti, le cose potrebbero non essere andate come sembrava in un primo momento: rimane esclusa la pista di una morte violenta (omicidio), ma la procura di Venezia ha deciso di approfondire il perché di un decesso naturale avvenuto in un uomo così giovane. Verrà quindi disposta l'autopsia per cercare di capire se un evento esterno possa aver contribuito a complicare le sue condizioni di salute. In quel caso potrebbe anche aprirsi un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. La famiglia dell'uomo ha deciso di rivolgersi a un legale, l'avvocata Veronica Campaner, per seguire l'iter che si svolgerà d'ora in avanti, anche in attesa del nulla osta della procura al rilascio della salma per i funerali.

IL CASO