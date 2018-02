Ladro svenuto nel negozio, si è rotto la testa cadendo: soccorso dal titolare

Tutti i particolari sul Gazzettino del 21 febbraio

MESTRE - Scatta l'allarme di un. La guardia giurata e il figlio del titolare, avvisati da un alert telefonico, sono arrivati sul posto ed hanno trovato ila terra sulla rampa di una scala. L'uomo, vestito di scuro, svenuto, quando si è risvegliato era sanguinante alla fronte. Il ladro, che non ha in alcun modo cercato di scappare, è stato soccorso dai due, che hanno chiamato la polizia.Giunti sul posto gli agenti e hanno effettuato una perlustrazione dello stabile: dalla videosorveglianza è emerso che l’uomo si è avvicinato allo stabile, intorno all’una, in compagnia di altri due complici, col viso travisato, che per statura e movenze sembravano essere molto giovani. I tre hanno cercato con ogni mezzo di rompere il vetro della porta, ad un certo punto i più piccoli hanno desistito, abbandonando l’impresa, il terzo, al contrario, è riuscito ad introdursi all’interno. A poco è valsa la tenacia del soggetto, che probabilmente quando ha sentito scattare l’allarme è stato preso dal panico e nel tentativo di fuggire è caduto per le scale, rompendosi la testa.Si tratta di un 33enne moldavo, M.D.F..