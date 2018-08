Pizzicato mentre esce dal garage di una casa con la bici appena rubata

MESTRE - I Carabinieri di Marghera (Venezia) hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione un cittadino tunisino, Sami Rabbeji, 31 anni. La scorsa notte una segnalazione al 112 aveva indicato un uomo aggirarsi nella zona residenziale di via Della Rinascita, in particolare attorno a un garage di un'abitazione. La pattuglia dei Carabinieri lo ha sorpreso mentre stava uscendo dal garage inforcando una bicicletta da donna e con uno zaino in cui sono stati trovati attrezzi per il «fai da te», con accessori appena trafugati, e una cesoia utilizzata per forzare l'apertura del garage. L'uomo è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima. L'operazione rientra nelle attività di sorveglianza dell'Arma svolta dalla Compagnia di Mestre assieme ai militari del quarto Battaglione «Veneto» di Mestre. Nel corso dei controlli sono state denunciate per furto e ricettazione altre otto persone.

