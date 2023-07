MARGHERA - Che sia diventato un campo di battaglia lo hanno visto tutti. Ma da qui a diventare un centro per simulare operazioni e tattiche militari - magari coinvolgendo anche le forze dell'ordine per gli addestramenti delle squadre speciali -, era davvero un'ipotesi difficile anche solo da immaginare. E invece, in quell'ex cinema multisala di Marghera abbandonato da oltre un anno, devastato dai vandali e, come testimoniato anche da una foto scattata nei giorni scorsi, continuamente "visitato" da ragazzini che salgono fino al tetto scavalcando recinzioni e barriere, potrebbero presto arrivare delle "squadre" di softair che, pur non garantendo una presenza costante, potrebbero funzionare come deterrente per evitare l'afflusso di bande di giovanissimi che ormai si danno appuntamento lì per "giocare" tra le macerie.

LA PROPOSTA

A farsi avanti con la proprietà dell'ex cinema di via Colombara, tra Leroy Merlin e la Nave de Vero, è l'associazione sportiva amatoriale per il gioco del softair "Nucleo Ombra Sat". «Siamo sempre alla ricerca di uno spazio come edifici, terreni, campi, ex caserme o altri stabili dove poter svolgere la nostra attività sportiva - spiega Matteo Serafini dell'associazione mestrina -. La nostra intenzione è di prenderci cura di questi immobili fino a quando non vengano venduti o trovino un uso appropriato. Il nostro obiettivo è mantenere questi edifici liberi da illegalità e abusi e collaboriamo regolarmente con le forze dell'ordine, i reparti militari e operativi per organizzare attività e giochi che promuovano la cooperazione e la sicurezza».

Insomma, quello che ci vorrebbe per l'ex multisala che, pur essendo stato "blindato" in più punti, continua ad essere frequentato da ragazzini e sbandati. «Tanti pensano che noi siamo quelli che "giocano alla guerra", ma alle nostre attività partecipano componenti del Sos dei carabinieri, le Squadre operative di supporto antiterrorismo, interessati anche ad conoscere e integrare i loro addestramenti anche con realtà non programmate, ed anche militari dei lagunari, gli stessi che pattugliano le nostre strade» sottolinea Serafini.

DETERRENTE

E così l'associazione si candida ad utilizzare la struttura per queste simulazioni di "battaglie": «L'uso della struttura ci porterebbe a visitarla spesso sia dai nostri associati che dalle forze dell'ordine in maniera non continua ed a orari diversi. E questo, come avvenuto in altre strutture abbandonate, potrebbe essere un deterrente per quanto successo negli ultimi giorni, oltre a impedire bivacchi e occupazioni abusive». La proposta dunque c'è, sarà ora la Novum Srl di Mestrino (Padova) proprietaria dell'ex cinema a valutare se, in attesa di trovare un'altra destinazione per l'edificio, questa può essere una soluzione che evitare le "gare" tra ragazzini che salgono sul tetto.