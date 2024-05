MARGHERA - È scontro di perizie nel processo alla trentacinquenne di origine etiope accusata di aver evirato l'ex marito, un quarantenne connazionale, all'interno dell'appartamento di quest'ultimo, a Marghera. Il fatto era accaduto nell'agosto scorso durante un incontro con l'ex coniuge, con il quale era divorziata da tempo (assistito dall'avvocato Marco Marcelli). L'accusa nei suoi confronti è di lesioni gravissime, ma dalla relazione depositata dal perito nominato dal Tribunale sembrerebbe che la lesione potrebbe non essere permanente come sostiene la vittima.

Sarà compito dunque del collegio presieduto dal giudice Francesca Zancan a stabilire se si è trattato di lesioni personali gravissime oppure di lesioni colpose, come sostiene l'avvocato Paolo Polato.

IL FATTO

La sera del 12 agosto scorso un uomo era stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo per lesioni molto gravi al pene e a un testicolo. Era servito un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione dell'apparato genitale e la sua funzionalità è l'oggetto delle consulenze di parte e della perizia. La vittima aveva spiegato che la donna gli stava praticando un massaggio, mentre lui era disteso sul letto, nudo, a pancia in giù: l'aggressione sarebbe dunque avvenuta mentre la vittima era di spalle, e lei seduta sopra di lui, impedendo di fatto al quarantenne di accorgersi di quanto stava accadendo. Nel tentativo di difendersi, l'uomo era rimasto ferito anche alla mano destra. La donna, asseritamente laureata in psicologia, risulta residente a Tivoli ed era andata a trovare l'ex marito perché era senza lavoro e senza soldi. Motivo dell'incontro, a quanto pare, discutere della loro figlia.

Dal canto suo, la donna si era difesa sostenendo di aver reagito ad un comportamento violento dell'ex coniuge, che a suo dire voleva obbligarla a subire un rapporto sessuale e che le aveva stretto il collo con una mano. La trentacinquenne aveva spiegato di aver avuto paura che la volesse uccidere e, per questo motivo, aveva afferrato un coltello che era sul comodino.

LE CONTRADDIZIONI

Nel decidere di rinviare a giudizio la donna per lesioni gravissime, la Procura veva valorizzato una serie di circostanze di fatto e alcune contraddizioni che contribuirebbero a smentire la versione dell'imputata : gli abiti della donna non erano strappati in alcun punto e sul suo corpo non era stata rinvenuta alcuna lesione il che, secondo gli investigatori, appare incompatibile con un'azione violenta dell'uomo.