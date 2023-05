Edificio occupato, la polizia fa irruzione e scopre 200 abiti dal valore di 2mila euro pronti per essere rivenduti: un cittadino straniero espulso

MARGHERA - Edificio occupato, la polizia fa irruzione e scopre 200 abiti dal valore di 2mila euro pronti per essere rivenduti: un espulso. Sgombero di uno stabile occupato a Marghera in via dell'Elettricità.

L'intervento

Una volta circondata l’area, gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile all’interno del quale sono stati individuati tre cittadini extracomunitari. All'interno dell'edificio, è stato trovato un ingente quantitativo di capi d’abbigliamento da donna (circa 200) ancora etichettati e in confezioni integre verosimilmente pronti per essere rivenduti nei mercati rionali, per un valore totale di circa 1600-2000 euro, per il possesso dei quali i soggetti saranno chiamati a rispondere.

Uno dei tre cittadini extracomunitari, inoltre, sprovvisto di documenti, è anche risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e omicidio. Per questa ragione, è stato immediatamente emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ed è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza Temporanea di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo rimpatrio.