MARGHERA - Erano cinque fino a ieri mattina, negli ultimi minuti i rialzi, uno dopo l'altro, sono arrivati a quota 41. Le offerte per acquistare all'asta la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie della Rana di via Fratelli Bandiera a Marghera hanno fatto quadruplicare il prezzo di partenza di 10.300 euro fino a quota 40.300 euro quando, alle 16.05 di ieri pomeriggio, la gara on line sul sito web Gobid è stata chiusa con l'aggiudicazione per questa somma decisamente inaspettata. Un'aggiudicazione andata ad un privato di cui non si conosce ancora il nome, ma comunque ancora provvisoria perché - se la Soprintendenza ai Beni architettonici deciderà di intervenire - potrebbe scattare il diritto di prelazione per acquistare il piccolo edificio che risale al 1500, "con annessa officina". Ed è qui, come confermano da Ca' Farsetti, che punta ad intervenire il Comune.

COME UNA CORSA

La gara via web, alla quale bisognava registrarsi per partecipare, si è chiusa 35 minuti dopo l'ora prevista delle 15.30 proprio per i continui rialzi che facevano spostare ogni volta in avanti di 5 minuti il termine prefissato. «Fino alle 14 eravamo registrati solo in due - racconta l'assessore Renato Boraso che ha partecipato a titolo personale -. Volevo acquistarla per poi donarla alla città ma, dopo una certa soglia, mi sono fermato». Lo stesso avrebbe fatto un'altra famiglia che si era fatta avanti per prima, lanciando la prima offerta quando il valore della chiesetta era ancora di 10.300 euro. É chiaro dunque che altri si sono fatti avanti e, considerando che Boraso si è fermato quando ancora si era abbondantemente al di sotto dei 20mila euro, la "corsa" al rialzo è stata tra altri privati che se la sono giocata fino all'ultima, con la quarantunesima offerta arrivata quando ormai mancavano solo tre secondi all'aggiudicazione al precedente offerente. «Io ci ho provato - riprende Renato Boraso -. Ora ci auguriamo che la Soprintendenza eserciti la prelazione, trattandosi di un bene storico della città».

GLI SCENARI

Possibilità confermata anche dal commercialista mestrino Piero De Bei, curatore del fallimento del Centro Intermodale Adriatico del gruppo De Vecchi, di cui la chiesetta faceva parte, e pare ormai assodato che nei prossimi giorni la Soprintendenza scriverà agli Enti locali chiedendo se vogliono esprimere il diritto di prelazione. Una procedura già evidenziata all'interno dell'asta, a seguito del vincolo monumentale che era stato posto nel 2011, visto che il Comune di Venezia aveva già preventivato di garantirne - prima o poi - il ritorno del bene alla proprietà pubblica. Da Ca' Farsetti, dopo aver nei mesi scorsi lavorato nel tentativo di evitare la procedura dell'asta per la chiesetta, sarebbero già pronti a farsi avanti (ovviamente ora al prezzo finale di 40.300 euro) per farsi carico della spesa alla quale, ovviamente, dovrà seguire quella ben più onerosa per il suo restauro. Ma la chiesetta, a questo punto, dovrebbe essere salva.