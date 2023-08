MARGHERA - Costerà cara al Comune di Venezia una profonda buca, non segnalata, in un marciapiedi di Marghera, in prossimità delle strisce pedonali nche da piazza Sant'Antonio portano a piazza Municipio.

La quarta sezione civile della Corte d'appello di Venezia ha condannato Ca' Farsetti a versare oltre 60 mila euro ad una donna oggi settantasettenne, in relazione ad un incidente verificatosi più di dieci anni fa, nel maggio del 2013. Il Comune è stato condannato anche a rifondere le spese di lite, quantificate in circa 5mila euro.

La sentenza firmata dal collegio presieduto da Marco Campagnolo ha confermato la decisione con cui, nel 2017, il Tribunale di Venezia aveva accertato la responsabilità dell'amministrazione comunale in relazione alla mancata manutenzione del marciapiedi, in violazione del dovere di custodia dei beni di proprietà, come richiesto dal legale della donna, l'avvocato Jacopo Molina.

LA FRATTURA

La signora, che svolgeva attività di casalinga, era caduta pesantemente al suolo, procurandosi la frattura dell'omero sinistro, con conseguente inabilità prolungata nel tempo e necessità di sottoporsi a terapie riabilitative per riprendere la mobilità del braccio. Il risarcimento complessivamente accordato dai giudici ammonta ad oltre 70mila euro, ma una parte della somma è già stata anticipata dalla compagnia assicuratrice del Comune.Nel corso della causa sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno ricostruito l'incidente, spiegando che la caduta fu provocata proprio alla buca presente sul marciapiede e non segnalata. La Corte ha quindi riconosciuto la responsabilità del Comune, il quale ha ammesso che si era verificato un cedimento delle mattonelle in porfido.