Marghera. Due sbandati bivaccano sul sagrato della chiesa, residenti furiosi: «Qui subiamo e stiamo zitti». Le immagini che indignano Video

MARGHERA - Due sbandati bivaccano sul sagrato della chiesa: le immagini che indignano. Residenti furiosi: «Qui subiamo e stiamo zitti».

Allarme degrado a Marghera, le immagini di due sbandati che bivaccano sul sagrato della chiesa di San Michele in via Fratelli Bandiera. Si tratta della segnalazione di un lettore del Gazzettino che spiega esasperato: «Bivaccano sula porta della chiesa e a due passi c'è il centro dello spaccio. Questa è la situazione a Marghera».

Conclude il lettore: «Mentre in via Piave si adoperano tutti per non avere né spaccio né consumo qui a Marghera si subisce e si sta zitti».

DEGRADO A MESTRE

Arriva anche la segnalazione di un commerciante di Mestre: in via Querini un uomo in boxer starebbe girando nudo tra i negozi. L'allarme degrado continua.