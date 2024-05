MARGHERA - ​Terminata l'asta della chiesetta della Rana, aggiudicata per 40.300 euro: il quadruplo del valore di partenza.

Mezz'ora di rilanci poi l'acquirente. È terminata alle 15.30 di oggi, lunedì 27 maggio, l'asta per il "gioiello di Marghera", la chiesa cinquecentesca in via Fratelli Bandiera, all'incrocio con via Bottenigo. Alle 16.05 l'assegnazione del tempietto. La cifra di partenza era 10.300 euro, per circa mezz'ora si sono succeduti 41 rilanci fino all'assegnazione definitiva per 40.300 euro.

L'appello al Comune

Nei giorni scorsi erano stati diversi gli appelli al Comune perché acquisisse il tempietto di via Fratelli Bandiera. Il consigliere comunale Gianfranco Bettin aveva formalizzato con un'interrogazione l'appello al sindaco Brugnaro: «Poche migliaia di euro non devono impedire che un bene storico significativo e un segno comunitario importante come la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie (del XVI secolo) a Marghera venga tutelata e valorizzata acquisendola al patrimonio pubblico. Il Comune di Venezia dovrebbe, perciò, intervenire immediatamente per proporre un'offerta e acquisirla, visti i tempi stretti dell'asta in corso per la sua cessione (nell'ambito di una vendita fallimentare)». E il Comune ha raccolto l'appello.

L'assegnazione

Oggi alle 16.05 l'assegnazione definitiva della chiesetta della Rana. Al momento l'acquirente è ancora sconosciuto. Oltre al Comune, ci sarebbe dunque anche qualcuno che ha rilanciato per mezz'ora. In attesa di conoscere l'identità del nuovo proprietario del tempietto di Marghera.