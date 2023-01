MARGHERA - Beccato con 17 dosi in auto la sera di San Silvestro, a mezz'ora dalla mezzanotte. Stava transitando in centro a Marghera quando una pattuglia dei vigili urbani lo ha fermato per un controllo. Niente in lui dava l'idea che potesse trattarsi di uno che dovesse nascondere qualcosa. Tanto più alle forze dell'ordine. Albanese, 30 anni, regolare, nessun precedente, residenza poco lontano, patente valida, assicurazione del veicolo pure. A tradirlo però è stato con ogni probabilità il nervosismo misto alla fretta di fare presto. Certo mancava poco allo scoccare del nuovo anno. Certo doveva andare a incontrare gli amici per festeggiare.

Ma la sua condotta ha insospettito e non poco gli agenti del nucleo operativo che hanno voluto capire meglio il motivo di tanta agitazione.

Ed ecco che dalla perquisizione personale è spuntata la droga e l'arcano si è svelato: 17 bustine per un totale di 7 grammi di neve, difficile se non arduo giustificarsi con l'uso strettamente proprio, visto la suddivisione della sostanza già pronta, per lo meno all'apparenza, a essere ceduta a terzi.

Di qui la decisione di estendere il controllo alla stessa auto e poi anche all'abitazione, ma il riscontro è stato negativo. E per escludere altro, il trentenne è stato anche accompagnato all'ospedale dell'Angelo per accertamenti medici. Poi le manette. Ieri il processo per direttissima. L'udienza è stata rinviata per termini a difesa, richiesti dall'avvocato Gaio Tesser che assiste l'indagato, per poter così prendere visione del fascicolo e degli atti di causa. Il giudice Stefano Manduzio ha convalidato la misura dell'arresto, disponendo l'obbligo di dimora.