Portiere di notte pestato a sangue a Marghera da tre ragazzi che facevano la pipì davanti l'hotel, la sorella: «È messo male» Video

MARGHERA - Furiosa aggressione questa mattina intorno alle 5.30 a Marghera. Alessio Wang, 31 anni, è stato picchiato a sangue da tre ragazzi che facevano la pipì davanti all'hotel Autostrada, in via Trieste 1, hotel gestito dalla sua famiglia. La "colpa" del ragazzo, che in albergo svolge la mansione di portiere notturno, sarebbe stata quella di chiedere ai tre giovani di smettere. A quel punto sarebbe partita l'aggressione. A raccontare l'episodio, la sorella Lisa, 29 anni, che gestisce il ristorante dell'hotel: «È pieno di lividi, ha vomitato lungo tutto il viaggio verso l'ospedale».

(servizio di Emiliana Costa)