VENEZIA - Una nuova previsione di marea eccezionale è stata diramata per domenica prossima, 24 novembre, dal Centro maree del Comune di Venezia. Per le ore 8.45 è infatti previsto un picco di massima di 140 centimetri, quota in cui viene allagato il 59% del centro storico lagunare. Questa massima verrà seguita da un nuovo picco alle ore 21.35 di 115 centimetri.

