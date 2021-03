Marchio contraffatto, sequestrati 50.000 articoli di cancelleria "griffati"

MARCON - I militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato 50.000 articoli di cancelleria con marchio contraffatto. Il 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia ha individuato un negozio di Marcon, gestito da un cittadino di origine straniera, che poneva in vendita, a prezzi peraltro molto competitivi, prodotti riproducenti un noto marchio registrato.

La perizia di un campione del predetto materiale, eseguita da personale specializzato, ha evidenziato la contraffazione del marchio originale. I finanzieri sono quindi entrati nell'esercizio sequestrando 200 pezzi posti in vendita e segnalando alla Procura di Venezia il gestore per il reato di vendita di merce contraffatta.

Sulla base delle fatture e dei documenti di trasporto, i finanzieri sono risaliti al fornitore del materiale, un’azienda importatrice operante in provincia di Novara.

Il provvedimento di perquisizione ha consentito di rinvenire presso la sede piemontese dell’impresa, anch’essa intestata a soggetto straniero, ulteriori 50.000 pezzi dello stesso lotto, tra penne e matite, pronti per essere distribuiti per la commercializzazione al dettaglio. Tutto il materiale è stato quindi sottoposto a sequestro e il responsabile è stato denunciato per il reato di contraffazione.