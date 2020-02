Marcon, rapina alle sei di mattina al bar Sole&Luna in piazza del Municipio

MARCON - Rapina a mano armata questa mattina, lunedì 17 febbraio, nel bar Sole&Luna di Marcon. Il rapinatore ha colpito alla testa con il calcio della pistola il barista, che ha tentato di opporre resistenza, scappando poi con circa 400 euro in contanti.

Rapina nel bar di piazza del Municipio a Marcon Alle sei di mattina una persona travisata da cappuccio e armata di pistola ha fatto irruzione nel bar Sole&Luna in piazza Municipio 27. Il bandito ha puntato l'arma contro il barista, C.D., cittadino cinese classe '88, minacciandolo: «Dammi i soldi che tieni in quel contenitore dietro al bancone». Il barista ha tentato di opporsi al rapinatore che, per tutta risposta, lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola, prendendo da solo il contenitore e scappando. La vittima è stata infine soccorsa e trasportata da 118 presso ospedale Mestre. Sul posto i carabinieri Compagnia Mestre. Ultimo aggiornamento: 10:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA