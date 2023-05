Marcon, pedone travolto e ucciso sulle strisce. La vittima è un pensionato del posto Video

MARCON (VENEZIA) - Pedone investito e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali: la tragedia si è consumata oggi, sabato 13 maggio, all'ora di pranzo in via Alta a Marcon, nella frazione di Colmello. La vittima dell'incidente è un pensionato del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando di fronte a una vettura che si era fermata in prossimità delle strisce, ma un secondo mezzo, un Suv, è sopraggiunto tamponando la prima auto che è piombata addosso al pedone. L'uomo è morto sul colpo, la conducente della vettura che si era fermata è stata portata in ospedale.