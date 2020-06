In giardino una "piantagione” di marijuana: denunciato autotrasportatore

MARCON - I carabinieri della stazione di Marcon hanno denunciato in stato di libertà C.M., 48 anni, residente nella frazione di Dese, responsabile di coltivazione illegale di stupefacenti.

Durante alcuni servizi di controllo del territorio per la prevenzione della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti i militari avevano raccolto elementi che puntavano su un’abitazione posta in zona isolata in mezzo ai campi. Il proprietario sembrava molto attivo nel “giardinaggio”, fin troppo a giudicare dal numero di vasi che si intravedevano dall’esterno, considerando anche che si trattava di un autotrasportatore. Sono state dunque avviate delle osservazioni che hanno poi indotto i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare. Dopo aver esaminato l'abitazione, i militari sono giunti nell’ampio giardino ove hanno scoperto una vera e propria “piantagione” in cui erano coltivate circa 150 piantine di marijuana di altezza variabile, tutte in piccoli vasi, ma pronte a germogliare. La "piantagione", nascosta, era dotata di irraggiamento solare e ventilazione.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro tutta la vegetazione rinvenuta e denunciato il proprietario per produzione di sostanza stupefacente; poichè a causa dello stato embrionale di molte piante è stato impossibile verificarne la percentuale di principio attivo mediante test rapido, la verifica avverrà in laboratorio. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire i contorni del presunto giro di spaccio.



