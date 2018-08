Muore sul tetto di casa: un malore, era salito per controllare i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCON - Sale sul tetto di casa per controllare i lavori in corso nell'edificio, viene colto da un malore e muore. E' successo stamattina, 23 agosto, in via Trieste a Colmello di. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo e praticato insieme con il personale sanitario il massaggio cardiaco. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.