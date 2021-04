Finto arrotino si fa aprire la porta, simula guasto e lo "ripara" per 200 euro: denunciato per truffa

MARCON - Finto arrotino di 45 anni denunciato per truffa a Gaggio di Marcon: l'uomo, F.F., di origini siciliane, si presentava come arrotino utilizzando una parlantina ricercata e simulando competenze materiali di “arrotino”, dopo di che, carpita la fiducia della vittima, si faceva aprire la porta di casa. Qui il raggiro assumeva i contorni della messa in scena degna di un attore teatrale: avvicinandosi ai fornelli a gas, l'uomo riusciva a simulare, con una fiammata provocata ad arte, l’avaria dell’impianto di alimentazione, proponendo l’immediata sostituzione delle “valvole”, che per fortuna lui aveva subito disponibili per quasi 200 euro, lavoro compreso. Arraffate le banconote, il finto tecnico spariva. A seguito della denuncia, i carabinieri di Marcon hanno individuato l'autore, già conosciuto, e lo hanno denunciato per truffa aggravata. Si sospetta che possa essere autore “seriale” di analoghe truffe su tutto il territorio, ma molti episodi non vengono denunciati o per paura di ripercussioni o semplicemente per vergogna o pudore.