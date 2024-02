Marcon. Fa irruzione al comando dei vigili, prende un estintore e lo sbatte contro la porta: fuoriesce del gas. Agenti asserragliati

MARCON - Fa irruzione al comando dei vigili, prende un estintore e lo sbatte contro la porta: fuoriesce del gas.

Un 45enne con problemi psichici, questa mattina sabato 10 febbraio, ha tentato di fare irruzione al comando dei vigili urbani di Marcon: ha preso un estintore e lo ha sbattuto contro la porta provocando una fuoriuscita di gas. Gli agenti si sono asserragliati dentro e hanno chiamato una volante per fermare l'uomo.

Il 45enne è stato bloccato e portato prima al Tronchetto e poi all'ospedale all'Angelo di Mestre. L'uomo è noto ai vigili per essere stato sottoposto ad Aso, accertamento sanitario obbligatorio. E' residente a Mogliano ma è spesso a Marcon per far visita alla mamma in casa di riposo.