Marcon, rubano un escavatore e sradicano le colonnine del self service del distributore

MARCON - Rubano un escavatore e assaltano il distributore della Q8. È successo questa notte attorno alle tre in via Mattei a Marcon (Venezia). Un’azione fulminea, ripresa dalle telecamere della stazione di servizio a ridosso del centro commerciale. Nel video già acquisito dai carabinieri della Compagnia di Mestre, che stanno svolgendo le indagini con i colleghi della locale stazione, due i banditi immortalati incappucciati e con i guanti: con il mezzo meccanico hanno puntato dritto alle colonnine del self service, sradicandole con la pala, una l’hanno issata sul cassone dell’Iveco Turbo Daily con il quale sono fuggiti. Il furgone è stato ritrovato circa mezz’ora fa in zona: pare che la cassaforte non sia stata aperta. Nell’immediato sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’impianto: fortunatamente non ci sono state fuoriuscite di carburante. © RIPRODUZIONE RISERVATA