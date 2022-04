Rapine, furti ed estorsioni nel cuore di Venezia: ragazzo finisce in carcere

MARCON - I carabinieri di Marcon hanno arrestato un 20enne del posto, già noto per i numerosi precedenti penali, per una serie di rapine, furti ed estorsioni, commesse con alcuni complici nel centro storico di Venezia.

I Carabinieri infatti hanno dato corso ad un’ordinanza emessa dal Tribunale lagunare nei suoi confronti, disponendone la cattura e la traduzione in carcere, per scontare la pena già comminata pari a tre anni e tre giorni di reclusione, proprio per una serie di furti, rapine ed estorsioni commessi a Venezia nell’ottobre del 2020. Controllato e rintracciato per le vie cittadine, il ragazzo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto prima presso gli uffici della Stazione per le attività del caso, al termine delle quali, è stato definitivamente tradotto presso il carcere di Venezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.