VENEZIA - Un super commissario per il caso di Marco Zennaro. Il governo sudanese ha incaricato il ministro degli Affari di Gabinetto Omar Manis di occuparsi della vicenda affiancando il direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina Luigi Vignali nella difficile trattativa con le milizie. Manis è una figura di altissimo profilo: stimato in patria e con una grande esperienza internazionale diplomatica. Una mossa che ridà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati