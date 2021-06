VENEZIA - L'attesa è tutta per la giornata di domani, 20 giugno. L'udienza in tribunale a Khartoum è quella che potenzialmente potrebbe togliere dalle spalle di Marco Zennaro il peso dei procedimenti penali. Il procuratore generale infatti stabilirà se il 46enne imprenditore veneziano debba essere processato per la seconda causa presentata contro di lui, quella di una ditta di Dubai che chiederebbe 900mila euro di risarcimento per una partita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati