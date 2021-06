Marco Zennaro, il sindaco Brugnaro: «Sblocco a giorni, grazie all'intervento di Draghi»

VENEZIA «Anche oggi ho avuto un'interlocuzione diretta con Palazzo Chigi per seguire da vicino la vicenda di Marco Zennaro. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con l'autorevole intervento del premier Draghi. Venezia tutta è al fianco della famiglia». Lo scrive su twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a proposito dell'imprenditore veneto Marco Zennaro, da quasi due mesi detenuto in Sudan per una non chiara controversia commerciale. Riferendosi poi ad una iniziativa di solidarietà prevista a livello locale, Brugnaro spiega che «il Comune di Venezia sostiene l'iniziativa della staffetta remiera sul Canal Grande. Vogliamo dare il nostro contributo concedendo l'uso del pontile davanti la sede municipale di Cà Farsetti. Per 24 ore gli amici di Marco si alterneranno per mantenere l'attenzione sulla vicenda».

