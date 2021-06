VENEZIA - Quando ha visto tutti quegli amici riuniti per lottare al suo fianco, per chiedere la sua liberazione, non ha retto. Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano detenuto in Sudan da due mesi e mezzo, è scoppiato in lacrime. Durante la manifestazione di solidarietà dei regatanti, ieri, la moglie Carlotta è riuscita a contattarlo con una videochiamata (Marco, infatti, ha ottenuto grazie alla mediazione della Farnesina e dell’ambasciata,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati