Festa a Rialto per Marco Zennaro. Abbracci, cori e striscioni: «Grazie Venezia!»

VENEZIA - Abbracci e lacrime hanno circondato d’affetto Marco Zennaro, oggi pomeriggio, domenica 13 marzo, in campo San Bortolomio. Gli amici si sono radunati seguendo il passaparola di Sebastiano Costalonga e Andrea Chinellato. Un centinaio di persone, fra amici e compagni sia di voga che di rugby si sono radunati in campo, dispiegando a terra lo striscione “Marco è libero”, proprio davanti alle sue finestre al secondo piano di un appartamento che guarda il ponte di Rialto. Alle 17.30 Marco si è affacciato, stendendo anch’egli un lenzuolo con scritto “Grazie Venezia”, lungamente applaudito. Poi, in giaccone nero e jeans, è sceso fra gli amici, con il figlio maggiore. Marco è apparso in buono stato, quasi in forma perfetta, apparentemente riposato. «Sì finalmente è finita - ripeteva con loro Zennaro - è merito vostro se sono qui. Non porto rancori verso alcuno. Ringrazio solo Venezia e quanti mi hanno aiutato». Poi tutti si sono diretti verso la Pescheria, dove è stata allestita una piccola postazione Dj per far ulteriore festa.

