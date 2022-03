Marco Zennaro è in volo per l'Italia: finisce l'incubo per l'imprenditore veneziano sequestrato in Sudan

VENEZIA - Questa è la volta buona: Marco Zennaro è partito da Kartoum ed ora è in volo con meta l'Italia. Dovrebbe atterrare a Roma nella giornata di oggi, 12 marzo, mettendo così fine ad incubo durato un anno. L'odissea di questo imprenditore veneto era cominciata il 16 marzo 2021 quando vienet trattenuto in Sudan e recluso prima in commissato e poi in carcere. Una vicenda carattarerizzate da lungaggini e poco chiarezza. Stavoltaè finalmente conclusa. Marco Zennaro, che era andato In Sudan per gestire l'attività dell'azienda di famiglia, si è imbarcato e il suo volo è decollato. Ad attenderlo a Venezia i famigliari e gli amici che da un anno con apprensione attendevano questo giorno, il primo di gioia dopo un anno di angoscia.

