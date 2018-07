Venezia-Helsinki: Matteo in fuga dal Veneto per poter studiare i buchi neri (ed essere pagato per farlo)

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'uomo delle stelle è un ragazzone con la testa necessariamente tra le nuvole, ma i piedi ben piantati per terra. «: sto cercando di capire come si formano e come si accendono», racconta, ricercatore con casa a, diploma al liceo Giordano Bruno di Mestre, laurea più dottorato all'Università di Padova. E un biglietto aereo per giovedì 2 agosto:, al momento sola andata «anche se un giorno mi piacerebbe poter tornare», confida il 32enne nell'imminenza di diventare a tutti gli effetti (e suo malgrado) un cervello in fuga.