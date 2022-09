Marcia per il clima, scontri tra polizia e manifestanti al Lido davanti alla Mostra del cinema

VENEZIA - Scontri tra la polizia in tenuta antisommossa e i manifestanti del Venice Climate Camp davanti alla Mostra del Cinema di Venezia. Idranti in azione e cariche degli agenti per disperdere la folla intenzionata a superare il cordone di sicurezza e a raggiungere il tappeto rosso della Mostra del Cinema, proprio nei minuti in cui attori e registi sfilavano davanti al Palazzo del Cinema in attesa delle premiazioni finali. All'incirca 500 i manifestanti in corteo per il clima che sono scesi in strada questa sera, 10 settembre, in occasione della serata finale della mostra.