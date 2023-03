VENEZIA - Una cosa è certa, comprare una marca da bollo in città è un'odissea. Trovare un tabaccaio che sia disposto a produrre il contrassegno del pagamento è sempre più difficile. Se a fare storia è stata la decisione del negoziante vicino al tribunale a piazzale Roma di evitare di produrle ancora, non è che nelle vicinanze vada meglio. Qualche mese fa l'esercente si era rifiutata di continuare ad erogare il servizio, una scelta dettata probabilmente dai risicati margini di guadagno, se non addirittura il problema di lavorare in perdita, a fronte dell'esigenza di "dedicare" quasi esclusivamente una persona in quell'attività. E così, per una persona che voglia andare in tribunale con la marca da bollo, l'unica soluzione è la stazione.

INTROVABILI

Ma non tutto fila sempre per il verso giusto, dato che qualche giorno fa la strumentazione era fuori uso. Morale, per trovare un negoziante che fosse disposto a farle, bisognava addentrarsi a Cannaregio, a fine rio terà San Leonardo. Nessuna chance invece dalle parti di Santa Croce-Dorsoduro e la spiegazione è presto detta. Il tabaccaio infatti non ha alcun obbligo nel creare un contratto con l'Agenzia delle entrate. Otre a questo, c'è il tema della provvigione, o meglio, dell'aggio, una cifra gestita a monte dallo Stato che fa sì che gli stessi negozianti si definiscano come "esattori dello Stato". A raccontare le cifre è proprio uno di loro, che preferisce restare anonimo: «Nel caso del contributo unificato che si usa nei processi è prevista una provvigione del due per cento. Oltre a questo, però, bisogna garantire una fidejussione e se qualcuno chiede di pagare con lo strumento elettronico, ecco che il guadagno se ne va e addirittura si lavora in perdita. Considerando che il contributo costa circa sette-ottocento euro, è difficile».

A quel punto, è altrettanto difficile però che chi chiede di ottenere il contributo unificato possa recarsi dal tabaccaio con cifre così consistenti in contanti, morale, le parti non trovano un incontro.

GUADAGNO AZZERATO

«Guadagniamo poco o nulla, si fa una discussione ogni volta che qualcuno decide di pagare con la moneta elettronica, tra gli avvocati c'era chi ha capito, ma qualcun altro si era irrigidito e quindi alla fine in tanti hanno scelto di lasciar perdere», racconta lo stesso tabaccaio. Stando a quanto riferisce l'esercente, i margini sarebbero "ridicoli": «Su una marca da bollo l'aggio previsto è di circa il quattro per cento, significa che, dedotte le tasse, circa la metà, la fidejussione, circa l'uno per cento, e, nel caso, la commissione per la transazione bancaria, non resta niente. Almeno con i contanti qualcosa rimane, altrimenti è dura». Non va meglio con gli altri servizi, perché i tabaccai, non facendo il prezzo, ricavano: «Il dieci per cento sulle sigarette, l'otto per cento sui giochi, il tre per cento sui titoli di viaggio Actv e alcune ricariche non arrivano al due per cento». Oltre a questo, c'è anche l'esigenza di anticipare i soldi, come accade però nel mondo dell'impresa: «Devi avere i soldi prima di incassare il prezzo della marca da bollo, così si deve investire, per avere un guadagno irrisorio, quando c'è». Oltre alle lamentele, emergono però anche una serie di proposte: «Per incentivare l'erogazione di questi servizi o lo Stato rinuncia alla provvigione, o dovrebbe mettere l'obbligo di contanti, in alternativa eliminare le commissioni bancarie. Altrimenti, l'unica, è aumentare l'aggio per rendere sostenibile la vendita. Capisco che sia giusto vendere questi prodotti, ma sarebbe anche onesto guadagnarci qualcosina».