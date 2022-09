Maratonina di Mestre: oltre mille partecipanti al traguardo della tredicesima edizione

MESTRE - Oltre mille partecipanti hanno dato vita questa mattina alla tredicesima Maratonina di Mestre, la tradizionale gara podistica organizzata dalla Municipalità di Mestre Carpenedo, in collaborazione con il Circolo ricreativo Cra Generali ASD.

La novità più rilevante rispetto alla passata edizione è stata il ritorno della corsa competitiva sulla distanza di 21 chilometri che ha toccato i punti principali del territorio mestrino, attraversando soprattutto le piste ciclabili, Parco Albanese e Parco San Giuliano. Numerosi i partecipanti che hanno portato a termine il percorso non competitivo, lungo 10 chilometri e aperto a tutti. Nastro di partenza e traguardo finale, come da tradizione, in piazza Ferretto.

Prima del via, in rappresentanza dell’Amministrazione, il saluto agli atleti da parte dell’assessore alla Promozione del territorio. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte la presidente del Consiglio comunale.

I primi classificati della corsa competitiva di questa tredicesima edizione sono stati: Giacomo Esposito, Roberto Graziotto e Alvaro Zanoni nella categoria uomini; Elisa Comisso, Matilde Sartore e Silvì Turcato nella categoria donne. I primi a tagliare il traguardo del percorso di 10 chilometri sono stati: Mattia Piccello, Diego Avon e Igor Fontanella per gli uomini; nella categoria donne al primo posto Diletta Moressa, seguita da Elena Busetti e Alessandra Franchetto.

Anche quest'anno la Maratonina di Mestre si lega alla solidarietà. I proventi della manifestazione verranno infatti destinati alla A.V.A.P.O., Associazione Volontari Pazienti Oncologici di Mestre, e al Poliambulatorio Emergency di Marghera.