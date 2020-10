Marano. Schianto frontale tra un'auto e un bus: muore una donna Foto

MIRA (VENEZIA) - Incidente mortale alle 12:20 di oggi, sabato 3 ottobre 2020, a Marano di Mira. A scontrarsi frontalmente un'auto e un bus di linea della ACTV: deceduta l'automobilista, 4 feriti all'interno del mezzo pubblico.



Scontro auto bus a Marano

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i0 mezzi ed estratto Il conducente del bus rimasto incastrato. Niente da fare nonostante i soccorsi per. I 4 feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle diverse ambulanze arrivate sul posto. Sono ora in corso le i rilievi da parte delle forze di polizia per determinare le cause del sinistro.

Asolo. Schianto alle 4 di mattina: l'auto si accartoccia contro il platano, feriti due ragazzi ASOLO - Auto si schianta contro un platano: due ragazzi feriti, uno dei quali in modo grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di mattina di oggi, sabato 3 ototbre 2020, in via Volta ad Asolo.

