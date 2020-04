Marano, riapre il cimitero con le restrizioni per il Coronavirus, ma c'è una brutta sorpresa

MARANO (VENEZIA) - Si sono aperti questa mattina, 27 aprile, i cancelli del cimitero di Marano. Sotto il controllo di alcuni volontari della Protezione Civile sono stati attivati ingresso e uscita obbligatori e separati tra di loro.



Una brutta sorpresa, invece, quella toccata agli utenti che hanno potuto verificare, sin dalle prime ore di apertura, la scarsa, per non dire totale, mancanza di manutenzione avvenuta in questo lungo periodo di chiusura, tra i vialetti e le lapidi, scrive il Comitato Marano Pulita.



Il periodo di chiusura forzata del cimitero sarebbe stato il momento ideale per mantenere in buono stato questo luogo, cosi frequentato dai maranesi. Le lamentele per la triste situazione sono state, manco a dirlo, primo argomento di discussione tra i visitatori: “ma avevano detto che era stata fatta una pulizia.. qui è peggio di prima”. © RIPRODUZIONE RISERVATA