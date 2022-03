VENEZIA - Una collega di lavoro lo ha denunciato, sostenendo di essere stata spinta in una stanza dell’albergo nel quale entrambi prestavano servizio e palpeggiata contro la sua volontà, con la proposta di fare la doccia assieme. Ma, nel corso dell’inchiesta, sono emerse alcune incongruenze nel racconto della donna e il giudice per l’udienza preliminare lo ha prosciolto, dichiarando il non luogo a procedere.

La sentenza si riferisce ad un episodio che risale al 2019: protagonisti un cinquantaquattrenne che si occupava delle manutenzioni in un albergo del centro storico veneziano e una cameriera vent’anni più giovane di lui. L’uomo, dopo aver appreso dell’inchiesta a suo carico, ha denunciato a sua volta la donna per calunnia sostenendo che quell’episodio non è mai accaduto e che, probabilmente, è stato inventato per potersi liberare di lui in una fase nella quale l’albergo stava cercando di spostare il personale all’interno di cooperativa. Pochi giorni prima, tra l’altro, il cinquantaquattrenne aveva visto per caso il datore di lavoro in intimità con la stessa collega. Ma la sua denuncia non ha trovato conferme ed è già finita in archivio.

A conclusione delle indagini preliminari la Procura aveva inizialmente chiesto l’archiviazione anche della posizione dell’uomo, ma un primo giudice non si trovò d’accordo e dispose la formulazione del capo d’imputazione a suo carico per violenza sessuale.

L’imputato ha respinto ogni addebito fin dal primo momento, negando di aver mai rivolto attenzioni a sfondo sessuale alla cameriera, il cui fidanzato era un caro amico del titolare dell’albergo. Il suo difensore, l’avvocato Enrico Baccaro, si è battuto per dimostrare l’insussistenza dell’accusa. Il legale ha evidenziato alcune divergenza tra la versione fornita dalla trentaquattrenne nella querela e quella successivamente resa nel corso della deposizione di fronte agli inquirenti. Un particolare secondo la difesa è risultato decisivo: nel giorno in cui è stato collocato l’episodio, infatti, la donna è risultata non essere in servizio nell’albergo. Circostanza confermata da una collega, la quale ha dichiarato che la donna si trovava in ferie, nonché da una telefonata effettuata dalla trentaquattrenne che farebbe pensare alla sua presenza in un luogo diverso.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi giorni.