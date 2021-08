Il suo record sui 100 metri resiste da vent'anni, Manuela Levorato premiata in Regione

VENEZIA - «Oggi ricordiamo e ricelebriamo il record italiano nei 100 metri della grande campionessa veneta, Manuela Levorato, testimone dello sport che guardiamo ancora con ammirazione e riconoscenza. Grazie Manuela per il tuo impegno nel mondo dell’atletica, disciplina che soprattutto oggi, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo, consacra la potenza del movimento sportivo in Veneto». Lo dice l’assessore regionale allo sport a Palazzo Balbi, a Venezia, dove oggi, martedì 31 agosto, è stata premiata la sprinter plurimedagliata (16 medaglie internazionali e 17 titoli italiani) di Dolo e vicepresidente della Fidal Veneto. Presenti alla cerimonia alcuni consiglieri regionali e il segretario regionale della Fidal. «Lo sport è palestra di vita e disciplina e Manuela incarna perfettamente questi valori, che le hanno permesso di raggiungere dei traguardi importanti nella sua carriera di atleta – continua l’assessore -. A distanza di vent’anni il suo record italiano nei 100 metri è tutt’oggi ancora imbattuto e questo conferma che la nostra campionessa è la più forte velocista italiana di sempre». La Levaorato ha corso i 100 metri in 11'' e 14.