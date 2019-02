Portogruaro tifa per il suo campione: «Ti rivogliamo qui»

di Davide Tamiello

Si chiamano stimmate del campione, perché sono rarissime e delineano un'attitudine da fenomeno già scritta nel codice genetico. Quello di Manuel Mateo Bortuzzo, 19 anni, era un esempio lampante di destino da predestinato . Impossibile non notarlo, secondo gli esperti. Astro nascente del nuoto che fin dalle prime bracciate in vasca, nel centro nuoto di Portogruaro, aveva mostrato tutta la naturalezza del suo enorme talento. «Se vogliamo farne un parallelismo calcistico - sottolinea Roberto Borghi, presidente della società sportiva del Veneto orientale - possiamo dire che era chiaro che sarebbe arrivato a giocare in Serie A». Ora, invece, per un'assurda e drammatica serata romana, per un proiettile vagante esploso davanti a un pub di Roma, la sua carriera e i suoi sogni di gloria rischiano di rimanere una triste incompiuta. «Manuel ha cominciato a frequentare la nostra piscina quando aveva sei anni -